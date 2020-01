Cabaretière Brigitte Kaandorp verkoopt drie keer de Stadsschouwburg uit: “Ik speel mezelf klunzig en daar moeten mensen mee lachen” Caroline Van de Pol

24 januari 2020

09u20 2 Antwerpen De Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp (57) treedt in februari drie keer op in de Stadsschouwburg in Antwerpen. In haar solovoorstelling ‘Eh…’ speelt ze op een klunzige manier waargebeurde situaties uit haar eigen leven na. Met haar herkenbare humor weet ze zowel Nederlanders als Belgen aan het lachen te brengen.

Brigitte Kaandorp staat al bijna veertig jaar op het podium. Op haar 21ste stopte ze haar opleiding in Amsterdam en werd ze cabaretière. “Ik moest van mijn ouders aan de universiteit studeren en koos dan maar voor de richting Nederlands. Dat leek me gemakkelijk omdat ik die taal al sprak (lacht). Tijdens mijn studies trad ik tot diep in de nacht op in kroegen en jongerencentra, met als gevolg dat ik de ochtend daarna lag te slapen op de collegebanken. Op een moment dacht ik ‘Ik vertrek hier en kom nooit meer terug.’ Gelukkig won ik een week later een cabaretwedstrijd en verdiende ik nadien genoeg met mijn optredens.”

De kracht van humor

Wie de extraverte Brigitte vandaag voor volle zalen van soms 2000 man ziet spelen, verwacht niet dat ze als kind een verlegen meisje was. “Ik was de kleinste van de klas en praatte binnensmonds. Op het einde van de lagere school ontdekte ik de kracht van humor toen ik een keer mijn strenge schoolmeester liet lachen. Sindsdien maakte ik gebruik van die kracht en nam ik bijvoorbeeld deel aan talentjachten op school, die ik ook telkens won.”

In februari treedt Brigitte drie keer op voor een uitverkochte Stadsschouwburg. In haar solovoorstelling vertelt ze over alledaagse gebeurtenissen in haar leven. “Dat klinkt best saai, maar ik maak de situaties erger dan in werkelijkheid en speel mezelf heel klunzig. Mensen moeten daarmee lachen omdat ze zich in mij herkennen.” Brigittes optredens werden met de jaren steeds gelaagder: “Vroeger waren mijn shows alleen maar lollig, want het leven is lollig als je jong bent. Nu heb ik het ook over serieuze en akelige gebeurtenissen, zoals een scheiding of de dood van een vriend.”

Nederlandse en Belgische humor

Zelfs met haar jarenlange podiumervaring voelt Brigitte zich nog steeds nerveus vlak voor een optreden. “Daarom begin ik drie kwartier voor een show met meditatie- en concentratieoefeningen. Vroeger had ik soms minder goede shows waarin mensen niet moesten lachen, maar nu slaag ik er beter in om steeds een bepaald niveau te behalen. Soms gaat het weleens mis in kleinere dingen, zo vroeg ik eens per ongeluk aan een gezette vrouw in het publiek of ze zwanger was. Daar stond ik dan met een rooie kop! Ik sloeg er niet in om een gewiekste reactie te verzinnen (lacht).”

Naast haar shows in Antwerpen treedt Brigitte ook op in Brussel, Gent, Oostende, Leuven, Maasmechelen, Heist-op-den-Berg, Hasselt en Kortrijk. “Het speelt opvallend gemakkelijk in Vlaanderen. Ik zie soms het publiek iets meer geconcentreerd kijken om mijn Nederlandse tongval te verstaan, maar verder gaat het prima. Ik denk niet dat er een verschil is in humor tussen Nederlanders en Belgen. Tijdens mijn eerste optredens in Vlaanderen merkte ik wel dat het publiek terughoudender was. Op het einde stonden ze dan toch allemaal heel hard te klappen en dacht ik ‘Had dat ook tijdens de show gedaan!’ (lacht).