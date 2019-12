Buurtparking voor Nieuw Zuid op komst BJS

14u11 0 Antwerpen In de nieuwe stadswijk Nieuw Zuid opent op 1 januari een eerste buurtparking. De parking telt 31 staanplaatsen.

De eerste buurtparking in Nieuw Zuid bevindt zich in de Michel De Braeystraat 55. De parking heeft 31 parkeerplaatsen. Er zijn momenteel nog 14 parkeerplaatsen beschikbaar.

Volgens het stadsbestuur is ze voor bewoners van buurten met een hoge parkeerdruk steeds op zoek naar structurele oplossingen. Een buurtparking is daar één van. “We zoeken actief naar oplossingen met extra parkeercapaciteit op plekken met een structureel tekort”, zegt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit. “Met buurtparkings bevorderen we ook de leefbaarheid in de omliggende straten en verminderen we zoekverkeer.”

Inmiddels zorgde de stad ook in heel wat andere wijken voor buurt(fietsen)parkings. In totaal zijn er momenteel 1.146 buurtparkeerplaatsen (Nieuw Zuid inbegrepen) waarvan 879 voltijdse en 267 deeltijdse.