Buurtcentrum Posthof zoekt vrijwilligers om 1.000 schorten voor zorgverleners te naaien Jan Aelberts

20 april 2020

16u55 0 Antwerpen De vrijwilligers van Buurtcentrum Posthof, de Nieuwe Vrede en stoffenwinkel Eclips zijn volop schorten aan het maken. “We hebben materiaal om 1.000 stuks te naaien”, vertelt Karen. “Maar dan hebben we extra handen nodig.” Daarom lanceerden de vrijwilligers een oproep via de website van de stad Antwerpen.

“Momenteel werkt nog te veel zorgpersoneel zonder bescherming”, klinkt het. “Denk aan thuisverplegers die covidpatiënten verzorgen na hun verblijf in het ziekenhuis of de rusthuizen. Na elke behandeling van een patiënt is er een nieuwe schort nodig. Elk uur dat voorbij gaat, worden mensen in de zorgsector besmet omdat ze niet voldoende beschermd zijn. De schorten zullen in een degelijke stof gemaakt worden die wasbaar is op 90 graden en worden na elke wasbeurt opnieuw gebruikt. Dat is beter voor het milieu dan de wegwerpexemplaren.”

Meer info op impactdays.co/zorgvooreenschort.

