Buurtbewoners Zurenborgen maken kennis met plannen Spoorpark tijdens inspraakmoment: “Waar komt het fietspad en wat gebeurt er met die grote bomen?” David Acke

10 oktober 2020

12u48 0 Antwerpen Zo een 110 buurtbewoners van Zurenborg trokken zaterdagochtend hun wandelschoenen aan voor een inspraaktraject over het Spoorpark. Bewoners konden kennismaken met het projectgebied maar ook feedback geven en vragen stellen. De hele maand oktober loopt er ook nog een digitale bevraging. Enkele bewoners kwamen al meteen met kritische vragen.

Het Spoorpark loopt op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot en met Park Spoor Noord. Het moet een aangename publieke ruimte worden die verschillende wijken, groenzones en sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en toegankelijk maakt. Het wordt een plek om te verblijven, fietsen of wandelen.

Zaterdagochtend konden buurtbewoners aan de hand van een wandeling door het projectgebied kennismaken met de ontwerpers en al hun besognes uiten. “We zetten van bij de start in op een uitgebreide participatie. Buurtbewoners zijn immers de experten van hun eigen wijk, hun feedback is dan ook erg waardevol. We willen met het spoorpark de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. We doen dat door in te zetten op een grote groene verbinding voor fietsers en voetgangers vanaf Zurenborg tot Borgerhout. De Via Sinjoor onder de parken zeg maar”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Fietspad

Enkele buurtbewoners hadden al meteen heel concrete vragen. Ze wilde een man weten waar het fietspad zou komen. Hij vreest inkijk in de achterliggende tuintjes. Iemand anders wilde dan weer weten wat er met de grote groene bomen zou gebeuren. “De buurt is gehecht aan die grote bomen dus we zouden niet willen dat die gekapt worden.” Het antwoord van de schepen was duidelijk: “Het is net de bedoeling hier meer groen te creëeren dus dat bereik je niet door bomen te kappen.” Over de ligging van het fietspad is nog niet beslist. “Daarvoor dienen deze momenten om net naar jullie vragen en noden te luisteren zodat daar bij het ontwerp rekening mee gehouden kan worden.”

In 2009 heeft het ontwerpteam De Smet Vermeulen – Palmboom & van den Bout al een schetsontwerp getekend voor het deel tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. Het project werd toen niet gerealiseerd omdat Infrabel nog geen intentie had om haar terreinen te verlaten. Vandaag werkt Infrabel wel aan een verhuis waarbij alle spooractiviteiten in het projectgebied gefaseerd verplaatst zullen worden.

Timing



De schepen hoopt in oktober 2022 de eerste spade in de grond te steken en rekent dan op anderhalf jaar tot het Spoorpark klaar is. “Tegen het einde van 2021 hopen we het definitieve ontwerp klaar te hebben zodat we begin 2022 alle nodige vergunningen kunnen aanvragen”, aldus de schepen.

Meer info over het Spoorpark staat op www.agvespa.be.