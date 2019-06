Buurtbewoners zien torens van 100 meter naast Centraal Station niet zitten: “Dit staat haaks op leefbare stadswijk van de 21ste eeuw” Philippe Truyts

28 juni 2019

00u23 0 Antwerpen Twee torens van 100 meter hoog met kantoren en appartementen, pal naast het Centraal Station. Plus: een ondergrondse parking voor 1.600 wagens. Dat voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Pelikaanstraat jaagt buurtbewoners de barricaden op. “Dit staat haaks op een leefbare stadswijk van de 21ste eeuw. Zes tot acht verdiepingen: dat zou meer dan genoeg zijn voor deze buurt”, zegt Peter Renard, spreekbuis van de groep.

In Antwerpen staat geen enkele woontoren van 100 meter. Dat zou kunnen veranderen. Tussen de Pelikaanstraat en de Lange Herentalsestraat ligt een stadskanker. Een braak stuk grond, deels in handen van bouwgroep Cordeel uit Temse. Die bouwt aan de Pelikaanstraat al een NH-Hotel dat in september opent. De komende maanden zullen uitwijzen welke kant het uitgaat met de site. De stad moet nog advies inwinnen bij het district en in overleg gaan met de diamantsector en een aantal buurtverenigingen. “Daarna kan er een ontwerp-RUP komen dat ten vroegste in september bij het college belandt”, zegt het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Hoog wonen is niet gezond. In Berlijn en Kopenhagen hebben ze dat begrepen. Daar domineren gebouwen met zes tot acht verdiepingen. Peter Renard

Peter Renard woont al negen jaar in de Pelikaanstraat, vijf hoog. “Ik woon hier graag. Nog nooit heb ik met de auto boodschappen gedaan.” Renard was ooit kabinetschef van oud-sp.a-burgemeester Janssens. “Maar hier spreek ik als bezorgd buurtbewoner. We willen met een groep burgers het inhoudelijk debat aangaan. En als het moet, zetten we juridische stappen.”

Berlijn

“Hoog wonen is niet gezond. In Berlijn en Kopenhagen hebben ze dat begrepen. Daar domineren gebouwen met zes tot acht verdiepingen. Perfect voor dit project. Als je dan aan vier kanten bouwt met centraal een publieke, groene ruimte, haal je dezelfde bebouwde oppervlakte als met wolkenkrabbers.”

Dat laatste scenario is weerhouden in het voorontwerp van het RUP. Het college keurde dat in april goed. “Boven 45 meter hoogte komen er enkel appartementen, geen kantoren”, stelt Renard vast. “Ik heb niets tegen hoogbouw. Als die goed is voor de buurt. Dat is op deze plek niet het geval. Verstandige keuzes zijn hier cruciaal. Een echte wijk is dit niet. Dit stuk Antwerpen sluit aan bij het stadscentrum, Antwerpen-Noord of Zurenborg.”

Mobiscore

Renard haalt de Mobiscore aan. “We scoren hier 9,9 op 10. En toch wil men hier 1 parkeerplaats per 100 m² woonoppervlakte bouwen. Terwijl het beter 0,3 per 100 m² zou zijn. Inclusief de Kievitsite en de Diamantwijk telt onze wijk nu al 3.200 openbare parkeerplaatsen. Voor het hele plangebied van het RUP voorziet men tot 1.600 plaatsen. Daarvan mogen er 1.115 in het projectgebied van Cordeel komen. We gaan dan extra auto’s aanzuigen. Naar een wijk die nu al onder de verkeersdruk én het hoogste fijnstofgehalte puft. Met veel kinderen die hier wonen of naar school gaan. Daarom: zet onze ruimtelijke planners in Antwerpen aan het werk met 21ste-eeuwse ambities. Beperk het aantal auto’s, bouw voldoende sociale en betaalbare woningen. Toon ook respect voor het monument dat het Centraal Station is.”

Wat Renard ook niet lekker zit, is de bevoorrechte positie van bouwgroep Cordeel. “In 2016 is beslist het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Pelikaanstraat uit 2007 te vervangen. Cordeel betaalde de opmaak van een RUP. Dan zeg ik: dit is een bestemming op bestelling, op maat van één partij.”

“Overleg komt er”

Anne-Katrien Frans, woordvoerster van schepen Annick De Ridder (N-VA), beklemtoont dat nu nog enkele maanden van overleg volgen met alle belanghebbenden in de omgeving. “We zijn bezig aan een communicatieplan. We hebben met dit voorontwerp-RUP de bestemming ruimer en flexibel gedefinieerd voor het hele gebied. Voor iedere eigenaar, niet enkel voor Cordeel, zijn er veel meer mogelijkheden: wonen, kleinhandel, kantoorgebouwen.”

Het parkeerverhaal dan. “In het projectgebied van Cordeel zijn 750 parkeerplaatsen bestemd voor nieuwe functies. De overige 365 plaatsen kunnen bijvoorbeeld voor buurtparkeren dienen. We hertekenen ook de straten in de buurt. Zo bekijken we of de Lange Kievitstraat een fietsas kan worden. Door hoog te bouwen (naast de torens komen er nog enkele lagere gebouwen tot 50 meter waar ook appartementen worden voorzien, red.), komt er ruimte vrij op de grond. Die wordt overdag publiek toegankelijk.”

“Het project kan naast het RUP een extra impuls geven aan de herwaardering die deze buurt nodig heeft”, stelt schepen De Ridder.

Debat

Het dossier kan voor een stevig debat zorgen in het college. Sp.a-fractieleider Yasmine Kherbache: “We gaan nauwlettend toezien op alle inspraakprocedures. We moeten zeker ook de parkeerbalans bekijken. Leefbaarheid en sociaal weefsel zijn te belangrijk voor ons.”