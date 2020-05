Buurtbewoner spuwt naar man die op openbaar bankje gaat zitten Patrick Lefelon

11 mei 2020

16u16 0 Antwerpen Afgelopen weekend zijn drie mannen en een vrouw opgepakt bij vier verschillende incidenten, omdat ze gespuwd hadden naar agenten of naar burgers. Het parket Antwerpen treedt streng op tegen dit asociaal en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag.

Een 45-jarige man is vrijdagavond gearresteerd na een vechtpartij op de Bredabaan. De man is een buurtbewoner die zich ergerde aan mensen die herhaaldelijk gebruik maakten van een openbaar bankje. Hij zou een andere man een klap op het hoofd hebben gegeven met een aftrekker en naar hem gespuwd hebben. De veertiger werd gearresteerd en door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man werd vrijgelaten, maar hij moet zich aan voorwaarden houden.

Tijdens een controle op het Sint-Jansplein in Antwerpen trof de politie zaterdagavond een dronken man uit Turnhout aan. Toen de 28-jarige man gearresteerd werd, reageerde hij weerspannig en weigerde hij een mondmasker op te zetten. De verdachte verwondde ook een politie-inspecteur aan zijn vinger. Toen de man werd opgesloten in een cel, spuwde hij verschillende keren in de richting van de politieagenten. De man werd zondag aangehouden door de onderzoeksrechter in Antwerpen.

Aan het driften met auto

In Herentals werd een 40-jarige man vrijdag rond middernacht gearresteerd voor weerspannigheid en het spuwen naar agenten. De politie werd opgeroepen voor de man die met zijn voertuig aan het driften was in de Zandstraat in Herentals en daarbij andere auto’s en een verkeersbord had beschadigd. Toen hij bestuurlijk gearresteerd werd voor dronkenschap, reageerde de man weerspannig en spuwde hij naar de agenten van PZ Neteland. Het parket Antwerpen heeft de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout . Die heeft de man aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer.

Een 30-jarige vrouw uit Beringen tot slot is zaterdag rond middernacht in Kasterlee gearresteerd na een melding van geluidsoverlast. De vrouw was samen met haar minderjarige zoon op bezoek bij haar nicht ondanks de geldende coronamaatregelen. Tijdens de interventie van PZ Regio Turnhout gedroeg de vrouw zich weerspanning en bleek ze onder invloed. De vrouw werd naar een isoleercel gebracht, waar ze begon te spuwen naar de politieagenten. Na ontnuchtering werd ze verhoord. Het parket Antwerpen heeft de vrouw vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om haar vrij te laten onder voorwaarden.