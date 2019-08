Buurt rond Gunvor Petroleum klaagt over stank: bedrijf belooft maatregelen Jan Aelberts

31 augustus 2019

12u50 0 Antwerpen Gunvor Petroleum in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo krijgt sinds twee weken meldingen over geurhinder in de buurt. Het bedrijf belooft maatregelen.

Mogelijk is de verwerking van ruwe aardolie met een hoge dosis mercaptaan de oorzaak van de stank in de regio. Mercaptaan komt van nature voor en is niet schadelijk voor mens en milieu. Het wordt bijvoorbeeld om veiligheidsredenen toegevoegd aan aardgas om het een geur te geven en eventuele lekken tijdig te kunnen ontdekken.

Dit type aardolie wordt regelmatig door het bedrijf Gunvor Petroleum Antwerpen NV verwerkt. Recent gebeurt dat in grotere hoeveelheden. Om elke vorm van overlast uit te sluiten belooft Gunvor Petroleum maatregelen.

Wie toch nog geurhinder ondervindt, kan dat melden op de website van Gunvor of op het nummer 03/560.06.00.