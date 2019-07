Buurt herademt na dodelijke schietpartij Patrick Lefelon

10 juli 2019

19u10 0 Antwerpen De bewoners van het appartementsgebouw op de hoek van de Plantin en Moretuslei met de Quinten Matsyslei mochten woensdag weer hun woning binnen en buiten. Dinsdagnamiddag was dat even anders nadat de politie op de zesde verdieping een geestesgestoorde man had neergeschoten. Veel bewoners gaven hun conciërge die gewond geraakte, een bemoedigende schouderklop.

Voorzitter van de eigenaarsvereniging Alfred S. was woensdagmorgen terug thuis. Op de stoep van het gebouw waar de schietpartij plaatsvond, stelde hij de bewoners gerust. Zijn verwondingen waren onder controle. Aan de pers wilde Alfred S. geen verklaring afleggen: “Dat heb ik zo beloofd aan de politie. Ik ken de ouders van de neergeschoten man zeer goed. Ook uit respect voor hen wens ik geen commentaar geven.”

Oogcontact

Het drama speelde zich dinsdagnamiddag af op de zesde verdieping van het appartementsgebouw. De politie was verwittigd door de ouders van de 35-jarige Pieter A. De jongeman met een geestesstoornis woont al meer dan tien jaar in het gebouw. Zijn ouders konden hem niet bereiken. Een politiepatrouille kwam langs en vroeg voorzitter Alfred S. de deur van het appartement open te maken. De agenten hadden in het appartement wel geluid gehoord, maar wilden zeker zijn dat alles in orde was met Pieter A. Daarom moest de deur open.

PIeter A. stond niet bekend als gewelddadig. Deze keer viel hij totaal onverwacht voorzitter Alfred S. aan met een mes en verwondde hem aan zijn hoofd. De agenten trokken hun pistool en schoten Pieter A. neer. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Alfred S. werd verzorgd in het ziekenhuis en mocht nadien naar huis.

De gespecialiseerde politiedienst Comité P. onderzoekt het dodelijke schietincident. Volgens het Antwerpse parket zijn er nog geen conclusies te trekken uit dat onderzoek.

