Buurman schiet zwangere vrouw te hulp bij woningbrand Sander Bral

28 september 2019

17u37 1

In een woning aan de Santiagostraat in Luchtbal is vrijdagmiddag brand ontstaan. Het vuur was snel gedoofd. Wellicht was een defect aan een televisietoestel de oorzaak van de brand. Ook een doos en een matras vatte vuur, waardoor er veel rook ontstond. Twee personen werden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het ging over een zwangere bewoonster en de buurman die het vuur probeerde te blussen. Beiden werden ze ter observatie opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Er is geen vermoeden van kwaad opzet.