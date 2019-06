Buschauffeurs leggen werk neer nadat collega klap in gezicht krijgt: “Hoe wil De Lijn mensen aantrekken, als geweld maar blijft duren?” BJS

08 juni 2019

03u00 0 Antwerpen Het busnet in Antwerpen is vrijdag de hele dag zwaar verstoord geweest. Oorzaak was een geval van agressie tegen een buschauffeur donderdag. De chauffeur is een paar dagen werkonbekwaam.

Het incident deed zich donderdagavond voor op buslijn 30, die het Antwerpse Zuid met Borgerhout en Berchem verbindt. De chauffeur kreeg van een reiziger een klap in het gezicht na een banale discussie. Hij is enkele dagen arbeidsonbekwaam. Lijn 30 kreeg eerder dit jaar ook al te maken met agressiegevallen, onder meer aan het Sint-Jansplein en op de Turnhoutsebaan.

Na het agressiegeval van donderdagavond beslisten de chauffeurs van buslijnen 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 30, 33, 40, 142 en 762 om vrijdagochtend niet uit te rijden. De hinder hield de hele dag aan. “Onze collega is amper 1,5 jaar bij ons aan het werk en hij wordt al in elkaar getimmerd”, reageert een collega van het slachtoffer aan de stelplaats Zurenborg. “Die jongen ligt dan wel niet in het ziekenhuis, maar hij is wel serieus van zijn melk. Ik vraag me af: hoe wil De Lijn chauffeurs aantrekken, als zich herhaaldelijk incidenten blijven voordoen?”

Gesprek met directie

Directie en personeel zaten vrijdagmiddag samen om de problematiek te bespreken en te bekijken welke maatregelen nodig zijn. “Er zijn een aantal afspraken op punt gesteld”, zegt De Lijn-woordvoerder Annelies Meynaerts. “Die gingen onder meer over de begeleiding van chauffeurs die met agressie te maken krijgen. Hoe volgen we ze beter op? Daarnaast hebben we met het personeel gepraat over hoe we onze voertuigen mét camera (alle nieuwe voertuigen van De Lijn worden uitgerust met camerabewaking, red.) gerichter kunnen inzetten.”

“We willen benadrukken dat elk agressiegeval er een te veel is, gaat Meynaerts verder. “Maar dit is ook een maatschappelijk probleem. Wij zijn een open maatschappij en dan is een incident zoals dit soms moeilijk te vermijden.”

Extra controleurs op komst

Begin april legden chauffeurs van het stadsbusnet ook al het werk neer na gevallen van agressie. Toen vroeg de christelijke vakbond ACV meer controleurs. Volgens secretaris Jo Van der Herten loopt er wel een procedure om tien controleurs in dienst te nemen, maar zal het nog tot het einde van het jaar duren voor die mensen aan de slag kunnen. “Hun opleiding start normaal gezien in september.”

De vakbond is er zich van bewust dat geweld op chauffeurs een moeilijk probleem is om aan te pakken. “Initiatieven als een volledig afgesloten stuurpost werden dan weer niet gedragen door het personeel”, zegt Van der Herten. “Maar er is duidelijk veel frustratie. Lichamelijke agressie komt gelukkig niet al te vaak voor, maar verbale agressie is voor de chauffeurs dagelijkse kost.”