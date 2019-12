Buschauffeur Luc (52) ging half jaar geleden viraal na zoveelste geval van agressie: “Vandaag duidelijk meer begrip voor onze job”

Antwerpen

Bijna een half miljoen mensen zagen eind juni hoe buschauffeur Luc Van Der Schoepen (52) zijn gal spuide in een live video op Facebook nadat alwéér een passagier hem verbaal aanviel. “Vernederd om iets waar ik niks aan kan doen”, klonk het in het schoonste Brasschaats. In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. “Er is vandaag meer begrip voor de chauffeurs”, zegt Luc. “Van de duizenden reacties die ik destijds kreeg, waren er misschien vijf of zes negatief.”