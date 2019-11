Bus- en tramverkeer opnieuw normaal in Antwerpen na staking ADA

14 november 2019

08u52 0 Antwerpen Na de staking bij De Lijn afgelopen woensdag, rijden trams en bussen opnieuw normaal in Antwerpen. Enkel in Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er nog problemen.

Deze morgen verloopt het bus- en tramverkeer opnieuw normaal in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Er is evenwel nog steeds hinder in de provincies Vlaams-Brabant en in beperkte mate ook in Oost-Vlaanderen. Voor gedetailleerde informatie kunnen reizigers terecht op de verstoringspagina van De Lijn via verstoring.delijn.be.

Deze voormiddag staat er een nieuw overleg tussen de directie en de vakbonden op de agenda. De directie blijft inzetten op verdere dialoog, zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de klanten zo snel mogelijk te herstellen.