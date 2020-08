Burgers krijgen zeggenschap in ontwerp publieke ruimte Slachthuiswijk: “Alles op alles zetten om er parel van Antwerpen-Noord van te maken”



CVDP

25 augustus 2020

14u48 0 Antwerpen De stad Antwerpen start samen met AG VESPA een participatietraject voor het ontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Nog tot 17 september vinden een digitale bevraging, interviews, sport- en spelactiviteiten voor kinderen, focusgesprekken en wandelingen met het ontwerpteam plaats. In het najaar is er een publieksmoment waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt.

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. “We zetten alles op alles om de Slachthuissite op te waarderen tot een parel van Antwerpen-Noord”, zegt Annick De Ridder, schepen voor Stadsontwikkeling. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd, in februari 2019 is het RUP definitief vastgesteld. In februari is een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk.

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte, meer bepaald de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein, maakt het team ook een definitief ontwerp. Vooraleer ze starten met de opmaak ervan, willen ze input van de omwonenden en bedrijven. Het team volgt het ontwerp nadien op tot en met de uitvoering ervan.

Groot draagvlak creëren

“We hebben al een intensief participatietraject afgelegd voor deze site en gaan met het ontwerpproces verder op hetzelfde elan”, zegt schepen Annick De Ridder. “We kiezen voor diverse activiteiten om zo veel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken. Zo creëren we een site met een groot draagvlak.”

Aandachtspunten in het ontwerp zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit. “Zo komen we tot een maximale heropwaardering van het openbaar domein en maken we van deze voormalige stadskanker een nieuw landmark", legt Annick de Ridder uit.

Meer informatie over het programma van het participatietraject vind je online. Op die website kan iedereen ook de digitale bevraging invullen en zich inschrijven voor de verschillende activiteiten.