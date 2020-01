Burgerbegroting mikt op 500 nieuwe geveltuinen in district Antwerpen AMK

16 januari 2020

16u48 0 Antwerpen De Burgerbegroting, Groot Licht vzw en Manus zorgen dit jaar voor 500 nieuwe geveltuintjes in het district Antwerpen. Je kan zelf een geveltuin bestellen op De Burgerbegroting, Groot Licht vzw en Manus zorgen dit jaar voor 500 nieuwe geveltuintjes in het district Antwerpen. Je kan zelf een geveltuin bestellen op geveltuinen.be en die wordt volledig aangelegd voor 10 euro.

Woon je in het district Antwerpen, en wil je graag een geveltuintje? Het district verkoopt 500 geveltuintjes voor 10 euro per stuk. Je kan kiezen uit een zon- of schaduwpakket, met of zonder klimplant. De geveltuin wordt volledig aangelegd vanaf januari tot april, door enkele stoeptegels te verwijderen en nieuwe grond toe te voegen. De plantjes zelf worden in mei geplant: dat zijn inheemse planten en bloemen, uitstekend voor bijen en vlinders.

Bestellen kan door iedereen in postcode 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 (district Antwerpen). Enige voorwaarde is: je gevel moet minstens 1,6 meter breed zijn en geen voortuin hebben. Inwoners uit andere postcodes kunnen zich eveneens aanmelden om op de hoogte gehouden te worden wanneer zij kunnen bestellen.