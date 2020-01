Burgemeester slaat de bal mis in Vlaams Parlement: “Beste Bart De Wever, dit zijn géén worstenbroden” Jan Aelberts

12u52 8 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) deelde vandaag ‘worstenbroden’ uit in Het Vlaams Parlement. Daarmee bracht hij zijn collega’s de vooral in Antwerpen populaire traditie van Verloren Maandag bij. Die dag worden er massaal worstenbroden en appelbollen gegeten. Sympathiek, natuurlijk, al maakte de burgemeester één grote fout. Hij leverde curryrollen en niet de echte, Antwerpse worstenbroden.

En dat ligt gevoelig in de Koekenstad. Of zoals een Antwerpenaar De Wever op Facebook antwoordde: “Géén curryrollen hé, maar écht worstenbrood en appelbollen. Van onze tradities blijf je af.” Volgens Johan Vermant, woordvoerder van Bart De Wever, waren de Antwerpse worstenbroden in Brussel niet te krijgen. “Op het Antwerpse stadhuis hebben we uiteraard wél de echte worstenbroden gegeten. Met appelbollen, natuurlijk.”

Niet enkel op Verloren Maandag zorgt het worstenbrood trouwens voor discussie in Antwerpen. Uit ‘De Rest is Parking’, het boek over de Antwerpenaar van Joost Houtman en Bart De Clerck:

“Ook over de invulling van het worstenbrood durft er in de Koekenstad discussie ontstaan. In de loop der jaren doken immers links en rechts tal van varianten op, zoals een gebakken broodje gevuld met een curryworst of een worstenbrood gevuld met twee worsten tegelijk. En, godbetert, zelfs worstenbroden gevuld met witlof. Een beetje Antwerpenaar zal je meteen kunnen zeggen wat een origineel of een fake worstenbrood is. Van de variant met twee worsten en dus ook evenveel gaten langs beide zijden van het broodje moet men op café niet weten: ‘Een worstenbrood heeft één worst en geen twee. Anders is het “ne jumelles”’, klinkt het dan. Een van Antwerpens bekendste gebruiken is dus in Antwerpen zelf voer voor discussie. Dat is op zichzelf ook al een meer dan typisch Antwerps gebruik.”

Verloren maandag is een traditie die over het algemeen op de maandag na de zondag na Driekoningen gevierd wordt. Waar het gebruik om op die dag worstenbroden en appelbollen te eten precies vandaan komt, is niet duidelijk. Eén van de mogelijke bronnen verwijst naar de Antwerpse haven. Traditioneel mochten de havenarbeiders op de maandag na de eerste zondag na Driekoningen op kosten van de natiebazen drinken. Daarbij werd hen ‘onverkoopbaar’ vlees en brood geserveerd. Dat ‘verloren brood’ zou dan aan de oorsprong liggen van de naam van de dag.