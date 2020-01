Burgemeester De Wever sluit café ‘t Keravikske na aanwijzingen van mensenhandel BJS

28 januari 2020

18u24 3 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft beslist om café ‘t Keravikske op het Eilandje tijdelijk te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. Het bekende café aan Sint-Aldegondiskaai, in de schaduw van het MAS, moet gedurende één maand gesloten blijven.

Naar aanleiding van een gecoördineerde actie onder leiding van het KALI-team werden er in het café feiten van mensenhandel vastgesteld. De politie trof op de derde verdieping van het pand een Oekraïense dame aan die geen Nederlands sprak en slechts een zeer gebrekkige kennis van het Engels had. “Verschillende elementen in het dossier wijzen op een verblijf van de dame in het pand”, zegt Philippe Beinaerts, de kabinetschef van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Dit wordt onder meer bevestigd door de aanwezigheid van een matras, dons en kussen, alsook persoonlijke bezittingen van de dame. Tijdens de controle werd de kamer verwarmd door een mobiel verwarmingselement.”

De dame verblijft er in erbarmelijke omstandigheden. “De ruimte heeft geen aparte ingang, keukeninrichting of toilet, en is niet geschikt voor huisvesting. Bovendien werden er op de eerste verdieping van het pand maar liefst elf gasflessen onreglementair gestockeerd. Een werknemer verklaarde dat de dame sinds kort het café poetst”, aldus Beinaerts.

Volgens het kabinet van burgemeester De Wever zijn er ernstige aanwijzingen dat er in het café feiten van mensenhandel plaatsvinden. “Uit verschillende vaststellingen zou blijken dat de vrouw er gehuisvest of opgevangen werd met als doel haar economisch uit te buiten. Daarom treffen we noodzakelijke maatregelen om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen”. Het bekende café blijft gedurende één maand gesloten, vanaf zaterdag 1 februari tot en met zaterdag 29 februari.

Woelig jaar

Café ’t Keravikske heeft er een woelig jaar opzitten. Twee belangrijke figuren, namelijk eigenaar Steven V.G. en barman Kristof D.R., belandden afgelopen zomer allebei in de cel. V.G. werd aangehouden in het kader van een drugsonderzoek naar de zogenaamde Reefer-bende. Die bende werkte als “uitzendkantoor” voor drugsbendes en wordt gelinkt aan een transport van 1,3 ton cocaïne. Kristof D.R., die werd ontmaskerd als de man die in 2013 verschillende kluizen in de Boerentoren kraakte, werd deze zomer opgesloten omdat opgesloten omdat hij de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling had geschonden.