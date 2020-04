Burgemeester De Wever herinnert Antwerpenaars aan coronamaatregelen: “Al meer dan 5.000 boetes uitgeschreven” BJS

16 april 2020

17u25 0 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft via zijn sociale media een filmpje verspreid waarin hij Antwerpenaars oproept om de coronamaatregelen te respecteren. “Mijd drukke plaatsen en houd afstand.”

In Antwerpen ontvingen nu al meer dan 5.000 mensen een boete voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. De meeste boetes werden in de weekends uitgeschreven.

Met (opnieuw) een zonnig weekend in het verschiet herinnert burgemeester Bart De Wever burgers eraan dat de maatregelen strikt nageleefd moeten worden. “Er komt weer een weekend aan. En het zal misschien weer mooi weer zijn”, zegt De Wever in een filmpje op sociale media. “Ik wil daarom twee wettige basisregels in herinnering brengen. Eén: spreek niet af in groep. Houd dus ook geen feestjes of bijeenkomsten thuis of op het publieke domein. Geen picknicks dus, en ga ook niet in groep bijeenzitten. Regel twee: houd afstand. Mijd drukke plaatsen.”

De Wever vraagt de burgers om de maatregelen nog even vol te houden. “Zo komen we er samen door.”

Gesponsorde post

De Antwerpse burgemeester oogstte recent nog veel kritiek toen hij op Facebook een campagne met een gesponsorde post lanceerde waarin hij zei dat hij niet van plan was om mensen die op een bankje zitten te laten beboeten. De post werd later offline gehaald, en De Wever excuseerde zich voor de advertentie. “Ze heeft het verkeerde debat aangetrokken, met name dat we de regels niet zouden moeten volgen.”

Beste Antwerpenaar, luister alstublieft een halve minuut naar een belangrijke boodschap voor het komende weekend. 👇 pic.twitter.com/yc60l8xkBn Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link