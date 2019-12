Bunker Stadspark opnieuw open ter herdenking van V-bom AMK

13 december 2019

12u57 0 Antwerpen Komende maandag is de bunker in het Stadspark opnieuw open voor publiek. Op 16 december is het namelijk 75 jaar geleden dat een V2-bom Cinema Rex op de De Keyserlei compleet verwoestte, waarbij 567 doden vielen.

Op de herdenkingsdatum van de V-bom op Cinema Rex 75 jaar geleden, kan je de bunker in het Stadspark bezoeken. Die WOII-bunker is tijdelijk geel geverfd in het kader van project Hunker, als symbool voor ‘nooit meer oorlog’. Van 10 tot 17 uur is iedereen welkom in het gebouw, dat zich naast het Grand Café Capital bevindt. Er wordt een video getoond met vier verhalen van slachtoffers, net als een artistieke projectie van het stadsgedicht dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt werd door stadsdichter Maud Vanhauwaert.

Geïnteresseerden kunnen ook de digitale V-bommenwandeling volgen langs negen locaties waar de bommen insloegen in de binnenstad, waaronder Cinema Rex. De route volgt vanaf het Centraal Station een lus van ongeveer twee uur tot Antwerpen-Zuid en terug. Onderweg zijn er getuigenissen te zien en te horen over wat de vliegende bommen aanrichtten in de stad. Meer info is te vinden op www.antwerpenherdenkt.be/wandelingen.