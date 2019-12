Buldog Billie ontvangt drieduizend bezoekers op craftbierfestival: “Belgische bierdrinker is conservatiever dan andere” Sander Bral

02 december 2019

12u20 2 Antwerpen Vierhonderd exclusieve craftbieren van over heel de wereld. Dat konden de bezoekers van Billie’s Craft Beer Fest in Waagnatie proeven dit weekend. Van unieke geuzes uit het Pajottenland en pekzwarte stouten van 13,5% tot ziltige goses en zuurbier met gerookte ananas. “Hoe wij onze bieren maken? Gewoon experimenteren en alles erbij kappen wat in je opkomt.”

Het is al het derde jaar op rij dat Bierdelicatessen HopisHop en craftbierbar Billie’s Bier Kafetaria, waar Franse buldog en mascotte Billie met de plak zwaait, twee dagen lang de Antwerpse Waagnatie inpalmt voor één van de meest gerenommeerde craftbierfestivals van het continent. Zo’n drieduizend bezoekers uit 36 verschillende landen betaalden een all-in formule zodat ze zich de hele dag lang zorgeloos konden uitleven met vierhonderd verschillende gerste- en andere natjes van over heel de wereld.

Wie denkt dat craftbieren een exclusieve mannelijke aangelegenheid is, slaat de bal volledig mis. Aan de stand van de Estse brouwerij Põhjala delen enkel vrouwen de lakens uit. “Ik denk dat wij de eerste brouwerij van Estland zijn die zich met craftbieren bezighoudt”, zegt Kristi Hagel van Põhjala. “Dus dat wil zeggen ambachtelijk gebrouwen bieren door kleine onafhankelijke brouwerijen, als antwoord op de Heinekens en de AB InBevs van de wereld.”

Klein wereldje

“Gelukkig waren de Esten daar effectief ook op aan het wachten toen we ermee begonnen in 2004 en kregen we onze bieren gemakkelijk verkocht, eerst nationaal, en ondertussen ook internationaal. Hoe we met Billie’s in contact zijn gekomen? De craftbierwereld is een klein wereldje, we zijn al jaren vrienden en staan al voor de derde keer op dit festival”, lacht Kristi. “We hebben dit jaar ook samen het officiële festivalbier van Billie’s gebrouwen, een erg rijke stout gerijpt op houten vaten.”

Traditie

“We zijn erg blij dat er concepten zoals Billie’s Bier Kafetaria en het festival zijn opgedoken in België”, gaat Kristi verder. “Door de rijke traditionele biercultuur in België staan mensen minder snel open om nieuwe dingen te proberen dan in andere Europese landen. Logisch ook, in andere Europese landen waren er vroeger nauwelijks lekkere bieren te verkrijgen. Gelukkig is België nu wel aan een inhaalbeweging bezig als het aankomt op craftbieren, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jullie die goeie trappisten aan de kant moeten laten staan”, glimlacht Kristi terwijl ze een biertje serveert met de naam ‘Pime Öö PX’.

Inhaalbeweging

“Dat is helemaal waar”, bevestigt Glenn van de Belgische brouwerij Alvinne, die met een achternaam als Castelein geboren was om het tot brouwer te scheppen. “Dat de Belgische bierdrinker conservatief is, is misschien een beetje overdreven. Laten we het erop houden dat hij loyaal is aan zijn merk. Een Belg nieuwe dingen laten proeven is moeilijker dan bijvoorbeeld een Nederlander of een Duitser. Maar de laatste tien jaar is de craftbiercultuur wereldwijd ontploft en ons land kan moeilijk al die Amerikaanse IPA’s en Britse stouten blijven importeren. In Antwerpen is er momenteel vanalles aan de gang, ook naast Billie’s Bier Kafetaria en dit festival, en dat kan ik enkel maar aanmoedigen.”

Gerookt fruit

En nieuwe dingen laten proeven is wat ze doen bij Alvinne. “Wij roken onze ananasschijven zelf in een rookoven en kletsen dat fruit nadien gewoon in ons bier”, lacht Glenn. “Het resultaat is een zuurbier met ananas en een sterk gerookte tint, waar je wel fan van moet zijn. Ik ben er erg tevreden mee. Wij roken ook perziken en ander fruit. Gewoon blijven experimenteren, blijven kappen.”

Net zoals Põhjala zag ook Alvinne in 2004 het levenslicht. Initieel werden er enkel traditionele Belgische bieren gebrouwen zoals tripels, in 2009 ging de brouwerij in zee met een bio-ingenieur en hobby-brouwer die experimenteerde met natuurlijke gistingsprocessen. De craftbieren van Alvinne waren geboren.

“Hoe ik op dit festival terecht ben gekomen? Gewoon, de craftbierwereld is erg klein en ik ben al jaren bevriend met Billie’s, dat zul je hier wel vaker horen vandaag. Waar en wanneer we elkaar zijn tegengekomen, weet ik niet meer”, besluit Glenn. “Maar het was hoe dan ook ergens aan een toog.”

Bier-nerds

“Erg lekker, dat gerookt ananasbier”, klinkt het enthousiast aan de stand van Alvinne. Rob Alphenaar en Leon Fortgens zijn helemaal uit het Nederlandse Haarlem gekomen om het bier te proeven. “Ik zou mezelf wel een bier-nerd durven noemen”, zegt Rob. “In 2002 heb ik mijn eigen speciaalbierencafé en brouwhuis Briljant opgericht. Ik had al veel gehoord over Billie’s en het bijbehorende festival en het programma van aanwezige brouwerijen is fenomenaal, het is nu de eerste keer dat ik hier ook geraakt ben.”

“We zijn gisteren eerst naar een concert geweest in Brussel dus mogelijk zijn we een beetje katerig”, gaat het olijke duo verder. “Maar we zijn volwassen, wij kunnen dat wel aan. Of jullie een foto van ons mogen nemen? Ja, zie dat het een beetje scherp is dan, maar niet té scherp!”

Het zijn niet enkel bier-nerds van over de grens die de weg naar Billie’s Craft Beer Fest hebben gevonden. Ook liefhebbers van onder de kerktoren komen met hun fietske tot Waagnatie. “Ik ben geen superkenner maar heb wel een gezonde passie voor bier”, zegt Toby Vandenbempt. “Vorig jaar was ik hier ook, dit festival brengt fijne mensen bij elkaar van over heel de wereld. Bovendien heeft dit festival een veel ruimer en rijker aanbod met mensen die hun ziel en passie in de bieren leggen. Ik heb wel eens andere bierfestivals bezocht maar Billie’s steekt er met kop en schouders bovenuit. Op andere festivals is het aanbod minder divers waardoor je minder degusteert en veel meer drinkt, en dan eindigen die dikwijls op de grond", lacht Toby.