Buitenspeeldag in park Sorghvliedt

03 maart 2020

14u06 0 Antwerpen Ook dit jaar is er opnieuw een Buitenspeeldag en wel op woensdag 22 april. Kinderen kunnen zich die dag ook in park Sorghvliedt weer volop uitleven.

Kinderen kunnen verschillende sporten uitproberen zoals baseball, voetbal, korfbal en handbal. Wie liever op avontuur gaat kan terecht op de ‘Formule 1'- of American footballtrack. Er is ook een gekkefietsenparcours. Voor de kleinsten is er kleuterturnen. Afspraak in park Sorghvliedt aan het Gravenhof van 13 uur tot 17 uur. Toegang is gratis.