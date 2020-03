Buitenlandse bestuurder onder invloed krijgt meteen rekening gepresenteerd Sander Bral

09 maart 2020

16u40 0

De lokale politie hield in de nacht van zaterdag op zondag toezicht in de binnenstad. De politie merkte op de Orteliuskaai een bestuurder op die aan hoge snelheid een inhaalmanoeuvre uitvoerde. De bestuurder werd door de agenten aan de kant gezet en bleek onder invloed van alcohol. Omdat het een buitenlandse bestuurder betrof, moest hij zijn boeten van 1.260 euro ter plaatse betalen.

Op het Steenplein werd een voertuig gecontroleerd met vier inzittenden. De bestuurder kon enkel een voorlopig rijbewijs tonen. Hij mocht dus niet in het weekend rijden en geen passagiers vervoeren. Hij had ook geen ‘L’ bevestigd. De man moest zijn voertuig parkeren en hij en zijn passagiers moesten te voet naar huis. In de loop van de nacht werden nog twee bestuurders betrapt met een voorlopig rijbewijs die hun weg ook te voet verder moesten zetten.

Na een hit van een slimme ANPR-camera werd een voertuig gevat ter hoogte van het Kattendijkdok. Het voertuig reed onverzekerd rond en ook de keuring was verlopen. Als kers op de taart reed de bestuurder rond ondanks een lopend rijverbod.

Tot slot werden 21 foutparkeerders beboet op het Steenplein.