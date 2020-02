Buikspreker Jeff Dunham komt naar het Sportpaleis Annelin Marien

28 februari 2020

10u41 0 Antwerpen Amerikaans comedian-buikspreker Jeff Dunham komt in oktober naar het Antwerpse Sportpaleis. In zijn internationale tour SERIOUSLY!? maakt een nieuwe handlanger zijn opwachting: Larry, de persoonlijk adviseur van de president.

Jeff Dunham en zijn onafscheidelijke buikspreekpoppen, Peanut, Walter, José Jalapeño, Bubba J. en Achmed the Dead Terrorist, vullen al meer dan twaalf jaar arena’s over heel de wereld met hun tours. Met zijn nieuwe wereldtour SERIOUSLY!? komt Jeff Dunham ook naar het Sportpaleis op 21 oktober. Naast zijn gebruikelijke cast zal in SERIOUSLY!? een nieuw lid van de bende zijn opwachting maken, Larry. Als persoonlijk adviseur van de president, geeft hij zijn kijk op hoe het is om te werken voor het Witte Huis.

Dunhams optreden in het Sportpaleis betekent zijn eerste show in twee jaar tijd. Bij zijn laatste stop in ons land kwamen meer dan 11.000 fans kijken naar Dunhams mix tussen stand-up comedy en buikspreken. Tickets (35 - 65 euro) voor Jeff Dunham in het Sportpaleis zijn te koop vanaf woensdag 4 maart om 10 uur via LiveComedy.be.