Brusselse bende gepakt voor systematisch zakkenrollen in Antwerpen Sander Bral

05 juni 2020

17u25 0 ANTWERPEN/BRUSSEL Na een uitgebreid onderzoek kon het team gauwdiefstallen van de lokale recherche een bende professionele zakenrollers in beeld brengen. Zestien personen werden geïdentificeerd en drie van hen konden al gearresteerd worden. Ze waren vooral actief in het Centraal Station van Antwerpen en op de trein.

Het team gauwdiefstallen van de lokale recherche van Antwerpen startte begin dit jaar een onderzoek naar aanleiding van drie feiten van gauwdiefstallen waarbij telkens dezelfde verdachten in beeld kwamen. De verdachten sloegen onder meer toe op de trein en in het Centraal Station, maar konden ook gelinkt worden aan een diefstal in een hotel. Tijdens het onderzoek viel de professionele werkwijze van de mannen op, waarbij de bendeleden elk een specifieke rol lijken te vervullen met afleiding van het slachtoffer, het afschermen van en de diefstal zelf.

16 verdachten, 18 feiten

Verder onderzoek leidde tot de identificatie van meerdere daders, woonachtig in het Brusselse. Het gaat in totaal om zestien personen die gelinkt kunnen worden aan minstens achttien feiten. Alle betrokken zouden illegaal in ons land verblijven. Bij een eerste actie kon de politie twee verdachten arresteren bij huiszoekingen in Sint-Gillis en Sint-Agatha-Berchem. Daarbij werd ook een aanzienlijke hoeveelheid gestolen parfums teruggevonden. De rest van de bende staat geseind, één van hen werd tijdens een politiecontrole in Brussel opgepakt.

De drie gevatte verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst.