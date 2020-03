Bruidsboetiek Le Chapeau verkoopt nieuwe exclusieve bruidscollectie ‘Carta Branca’ De collectie is een samenwerking tussen modeontwerpster Veronique Branquinho en bruidsmodehuis MRFG

CVDP

05 maart 2020

12u41 0 Antwerpen Het gerenommeerde Belgische bruidsmodehuis Marylise & Rembo Fashion Group (MRFG) ging een unieke samenwerking aan met Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho. Hun nieuwe collectie genaamd ‘Carta Branca’ wordt gekenmerkt door sensuele vrouwelijkheid en bestaat uit zeven creaties en enkele additionele stuks. De gloednieuwe collectie is vanaf heden exclusief verkrijgbaar bij de bruidsboetiek Le Chapeau in Antwerpen.

Onder de creaties bevinden zich ook enkele Veronique Branquinho klassiekers die de ontwerpster actualiseerde en vertaalde naar bruidsmode. Van een bustierjurk in plissé soleil tot een smoking in matte zijde en satijnzijde. Alle modellen zijn uitgevoerd in ivoorwit en dragen de signatuur van Veronique: tijdloze creaties, nobele stoffen en een artisanale afwerking. Bij Veronique gaat bruidsmode om puurheid en essentie. Ze ontwerpt intuïtief en vertrekt vanuit dingen die ze zelf mooi vindt.

Het Belgische bruidsmodehuis MRFG wil een trendsetter zijn in de bruidsmode. Door samen te werken met een Belgische ontwerpster zoals Veronique Branquinho speelt het in op verschillende tendensen binnen de bruidsmode en blijft het voor vernieuwing zorgen. Met ‘Carta Branca’ richten ze zich tot stijlvolle bruidjes die voor een pure en tijdloze bruidscreatie willen gaan, in kwaliteitsvolle stoffen.

Portugese roots

Veronique Branquinho was van meet af gecharmeerd door de slogan van MRFG ‘Designed with passion in Belgium, made with love in Portugal.’ Van het ene gesprek kwam het andere. Toen Veronique het Portugese atelier van MRFG bezocht zag ze de liefde van de hooggeschoolde naaisters voor de creaties, de aandacht voor details en het unieke vakmanschap waarmee de bruidsjurken één voor één gemaakt worden.

Aan de samenwerking koppelde Veronique één voorwaarde, namelijk dat MRFG haar carta branca zou geven. Meteen had de collectie een naam. Carta Branca wil zoveel zeggen als Carte Blanche, maar door de Portugese vertaling wordt meteen de link gelegd naar de eigen productie in Portugal alsook naar de roots van Veronique Branquinho.

Te koop in Le Chapeau

De allereerste ‘Carta Branca’ collectie is vanaf heden exclusief te koop bij de bruidsboetiek Le Chapeau aan de Frankrijklei in Antwerpen. De collectie zal op woensdag 22 april ook aan de internationale pers in Barcelona voorgesteld worden, tijdens de Barcelona Bridal Fashion Week 2020. Meer info over ‘Carta Branca’ vind je op de website die vanaf 22 april online komt.