Brug aan Sportpaleis afgesloten nadat wagen lek rijdt op slecht wegdek CVDP

05 maart 2020

19u22

Bron: BELGA 1 Antwerpen In Antwerpen is de Burgemeester Gabriel Theunisbrug aan het Sportpaleis donderdagavond stadinwaarts afgesloten omwille van de slechte staat van het wegdek. Een wagen kreeg er omstreeks 16.50 uur twee lekke banden en de bestuurder belde daarom de politie.

“We sloten de brug eerst stadinwaarts af en om 21 uur zullen we ook de andere richting afsluiten”, zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “We roepen op om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden. Wie er toch moet zijn, bijvoorbeeld voor het optreden in de Lotto Arena, kan best op tijd vertrekken. De politie zal ook aanwezig zijn om het daar in goede banen te leiden.”

De Theunisbrug wordt sowieso binnenkort vervangen door een nieuw exemplaar, maar terwijl die in verschillende fases wordt geplaatst en klaargemaakt doet de huidige brug nog dienst. Het wegverkeer kan er wel slechts over één rijstrook in beide richtingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat in een reactie weten dat het niet de bedoeling is om de brug nu tot de afbraak af te sluiten richting Antwerpen. “We sturen vanavond nog een ploeg ter plaatse voor een noodherstelling”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “Als dat volgens plan verloopt, kan de brug morgenochtend weer open. We bekijken dan of we in de loop van volgende week nog een iets meer structurele herstelling kunnen uitvoeren.”