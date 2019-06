Brouwerij van Seefbier opent biergarten op 't Eilandje Jan Aelberts

30 juni 2019

17u13 0 Antwerpen Op de brouwerijsite van de Antwerpse Brouw Compagnie in de Indiëstraat op ’t Eilandje werd dit weekend de aBc Taproom en resto en de biertuin feestelijk ingewijd. “We willen mensen laten zien waar en hoé het bier dat ze drinken gebrouwen wordt”, zegt oprichter Johan Van Dyck.

Zeven jaar geleden bracht de Antwerpse Brouw Compagnie Seefbier, het historische Antwerpse streekbier, terug tot leven. Nu zet de brouwerij een nieuwe grote stap: sinds dit weekend is er een grote biergarten aan de brouwerij in die Indiëstraat.

Johan Van Dyck, oprichter van de Antwerpse Brouw Compagnie: “Als lokale en volledig onafhankelijke brouwerij bestaan we dankzij de vele mensen die van onze bieren genieten. We willen hen dan ook graag verwelkomen in onze brouwerij en laten zien hoe en waar hun bier gebrouwen wordt. Maar nog meer dan enkel een brouwerij, willen we een unieke plek zijn, waar iedereen kan genieten van lekker eten en lekkere bieren in een ongedwongen sfeer. Terwijl wij ons toeleggen op het brouwen van de bieren, worden we versterkt door het team onder leiding van Nikolaj, die de brouwerijbar en het restaurant verder zal uitbouwen.”

Eigenwijs, rauw en authentiek

“Wij volgen het verhaal van Seefbier en de brouwerij al van bij de start en zijn dan ook blij onze schouders hier mee onder te kunnen zetten”, zegt Nikolaj Kovdal. “De brouwerij draait op volle toeren en we zijn klaar voor de volgende stap: de uitbouw van een toegankelijke bar en restaurant met eerlijke en goede gerechten op de site. Een plek om te genieten van unieke bieren, eersteklas eten en een ontspannen sfeer. Eigenwijs, rauw en authentiek. Typisch Antwerps dus, net als de bieren die hier gebrouwen worden. We werken alleen met hoogwaardige producten, die we afnemen van lokale boeren en leveranciers.”

Op het menu vind je originele biersnacks zoals gerookte noten en gefrituurde spruitjes met mosterddip. Voor de grote honger is er het stevigere werk zoals de beer fried chicken met pickles. Het restaurant is elke dag van 12 uur tot 22 uur open.