Brouwerij Moortgat weigert bemiddeling in conflict over Den Boer van Tienen: “De huidige cafébaas is onbetrouwbaar” Jonathan Bernaerts

17 oktober 2019

17u36 0 Antwerpen Er komt geen bemiddelde oplossing voor het conflict over de uitbating van de bekende volkskroeg Den Boer van Tienen op het Antwerpse Mechelseplein. De vrederechter had daar nochtans op aangestuurd. Eigenaar brouwerij Moortgat wil dat huidige cafébaas Nick Descamps zo snel mogelijk plaats ruimt voor ‘Antwerpen Zingt’-organisator Alain Roels. Descamps pikt dat niet en eist desnoods een schadevergoeding.

Begin dit jaar raakte bekend dat brouwerij Moortgat de uitbating van Den Boer van Tienen overdroeg aan Alain Roels, de organisator van ‘Antwerpen Zingt’. Huidig uitbater Nick Descamps, die te laat was zijn vernieuwingsaanvraag, viel naar eigen zeggen “compleet uit de lucht”. Descamps had in de zomer van 2018 namelijk nog een gesprek met vertegenwoordigers van Moortgat. Die zouden hem gezegd hebben dat “de brouwerij niet moeilijk zou gaan doen”. Descamps bracht de aanvraag hierop in orde. Hij meent dat hij daarna vijf à zes maanden niets meer van Moortgat vernam. Tot dan begin dit jaar ‘plots’ de nieuwe uitbater werd voorgesteld.

Descamps pikte het niet dat hij zomaar uit ‘zijn’ café werd gezet en begon een procedure voor het vredegerecht. De zaak werd twee weken geleden uitgesteld omdat de vrederechter erop aanstuurde om het conflict via bemiddeling op te lossen. Er wordt dan een bemiddelaar aangesteld die met de partijen een akkoord zoekt. Zo wordt een lang en dure gerechtelijke procedure afgewend.

De partijen kregen twee weken bedenktijd en werden donderdag opnieuw in het vredegerecht verwacht. Daar maakte brouwerij Moortgat meteen duidelijk dat het bemiddeling niet ziet zitten. “We vragen simpelweg dat de wet wordt toegepast. Mijnheer Descamps was te laat met zijn vernieuwingsaanvraag en moet bijgevolg het pand verlaten”, zei advocate Karine Roekens kordaat. “Waarom we bemiddeling geen kans willen geven? Descamps is doorheen de jaren geen betrouwbare partner gebleken. Het is al de tweede keer dat hij de vernieuwingsaanvraag te laat indient. Bovendien worden huur en drankfacturen weleens vaker onregelmatig betaald én wordt het drankengamma in Den Boer van Tienen niet correct gevolgd.”

Advocaat Rudi Lodefier, die Descamps bijstaat, betreurde dat zijn cliënt door de tegenpartij als “onbetrouwbaar” werd afgeschilderd. Hij noemde de aantijgingen “gratuit”. “Mijn cliënt wilde bemiddeling wél een kans geven”, zei Lodefier. “Nu het toch tot een rechtszaak is gekomen, eisen we in de eerste plaats dat de huurovereenkomst opnieuw verlengd wordt. Nadat mijn cliënt zijn vernieuwingsaanvraag in orde had gemaakt, heeft hij maandenlang niets van Moortgat vernomen. In tussentijd heeft men de tijd genomen om met het handelsfonds te leuren. En plots werd dan de nieuwe uitbater voorgesteld. Moortgat pleegt hier duidelijk rechtsmisbruik (een grensoverschrijdende juridische actie, red.).”

Mocht de vrederechter beslissen dat de huurovereenkomst niet verlengd wordt, dan vindt de advocaat van Descamps dat zijn cliënt recht heeft op een schadevergoeding. Er zou sprake zijn van een voorlopige vergoeding van 150.000 euro.

Een uitspraak wordt ten vroegste over een maand verwacht.