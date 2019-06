Brouwerij De Koninck organiseert silent disco Jan Aelberts

21 juni 2019

16u42 6 Antwerpen Om het rijpproces van het Bolleke niet te verstoren, organiseert de Antwerpse stadsbrouwerij De Koninck op vrijdag 28 juni een silent disco.

Een stille disco is een evenement waarbij mensen dansen op muziek die op een draadloze hoofdtelefoon wordt beluisterd. Tijdens de rave in de brouwerij heb je de keuze uit drie dj’s. Je bepaalt zelf naar welk kanaal je luistert en op welke beat je danst. Wie zin heeft in een babbeltje zet de koptelefoon af en kan zonder roepen zijn beste openingszin bovenhalen of bijpraten met vrienden. Wie zijn ticket in voorverkoop koopt, krijgt er een glas Tripel D’Anvers bij. Tickets vliegen de deur uit, dus snel zijn is de boodschap. Een ticket kost 8 euro, voor de hoofdtelefoon leg je 10 euro in onderpand. De stille disco start om 21 uur en duurt tot 2 uur. Tickets en info vind je hier.