Brouwerij De Koninck komt met alternatief voor Bollekesfeest: “Genieten van een Bolleke kan gelukkig overal” Sander Bral

10 augustus 2020

15u22 0 Antwerpen Geen Bollekesfeest onder de kathedraaltoren deze zomer maar in de brouwerij van De Koninck kan je de jaarlijkse hoogmis toch nog vieren, mét Bolleke in de hand. In de stadsbrouwerij kan je samen met je bubbel terecht voor interactieve rondleidingen, zomerbar Summer BREW of een crowler: één liter vers getapt speciaalbier in blik.

Traditiegetrouw wordt begin augustus het Bollekesfeest gevierd in de binnenstad van Antwerpen. Deze zomer zal je van het volksfeest enkel met je eigen bubbel kunnen genieten. “Genieten van een Bolleke kan gelukkig overal”, klinkt het bij De Koninck. “Op het terras van een Antwerpse horecazaak of beter nog: op de plek waar het speciaalbier het levenslicht ziet, op onze stadsbrouwerij zelf.”

“We roepen op om meer dan ooit te genieten van je favoriete biertje, mét gezond verstand”, zegt meesterbrouwer Sven Dekleermaeker. “Dat kan op de brouwerij, in onze bar of in de pop-upzomerbar Summer BREW naast de deur. Ook kan je bij ons terecht voor een picknickmand en een crowler, een blik van één liter, gevuld met je favoriete bier van de tap. Waarom trakteer je je mama niet op Moederdag?”

Het binnenplein in het hart van de brouwerij werd deze zomer omgetoverd tot gezellig terras waar je met voldoende afstand in gezelschap van je kleine bubbel kan genieten. Ook de interactieve brouwerijtoer is nog steeds beschikbaar, die volledig coronaproof werd gemaakt.