Broodfokster mag drie jaar geen dieren meer houden Patrick Lefelon

21 oktober 2019

16u30 3 Antwerpen De 33-jarige A.B. uit Schilde is veroordeeld omdat zij honden kweekte zonder vergunning en tientallen puppy’s verkocht zonder registratie. De vrouw krijgt een geldboete met uitstel en een verbod om nog dieren te houden. De opbrengst van de verkoop, zo’n 10.000 euro, wordt verbeurd verklaard.

De openbare aanklager beweerde dat A.B. maar liefst 64 bulldogpuppy’s had verkocht voor een totale opbrengst van 70.000 euro. Een witzwarte bulldogpuppy kostte 850 euro, voor een blauwe of beige puppy liepen de prijzen op tot 1.280 euro.

De hondjes waren niet gechipt. Zo kon niemand informatie over de afkomst en gezondheid van de hondjes controleren. De dame had evenmin een erkenning als hondenkwekerij en overtrad het verbod om reclame te maken voor dierenverkoop.

De vrouw was niet aan haar proefstuk. Zij was in 2015 al eens veroordeeld voor broodfok-praktijken.

Klachten

Bij de Inspectie Dierenwelzijn kwamen in 2018 verschillende klachten binnen. De inspecteurs controleerden de klachten bij enkele kopers en die bevestigden dat A.B. de eigenlijke verkoopster was.

De verdachte A.B. probeerde de schuld af te schuiven op haar moeder en een vriendin. A.B. zou zelf ernstig ziek zijn en daarom niet meer betrokken zijn bij de hondenverkoop.

De rechtbank geloofde dat niet en veroordeelde A.B. opnieuw voor de illegale verkoop van puppy’s. Zij krijgt een geldboete van 8.000 euro maar hoeft die niet te betalen, als zij zich de volgende drie jaar niet meer schuldig maakt aan illegale hondenverkopen.

De aanklager had de opbrengst van de illegale verkopen becijferd op 70.000 euro en vroeg dat bedrag verbeurd te verklaren. De rechters vonden die berekening overdreven. De verbeurdverklaring blijft beperkt tot 10.000 euro.

Ook een vriendin van A.B. werd veroordeeld tot een geldboete met uitstel.

De twee vrouwen mogen de volgende drie jaar geen dieren meer houden.