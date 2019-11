Brokkenmaker loopt weg met nummerplaten onder de arm Patrick Lefelon

01 november 2019

17u25 2 Antwerpen Iets na middernacht, in de nacht van donderdag op vrijdag, reed een wagen, na een bruusk manoeuvre om van de Bredestraat tegen de richting het Vleminckveld in te rijden, tweemaal tegen een bloembak. Daarna schoot hij met hoge snelheid het trottoir op om tegen de gevel van de Standaard Boekhandel tot stilstand te komen. Bij deze crash werden drie geparkeerde wagens beschadigd.

Getuigen zagen hoe de bestuurder de wagen verliet, de nummerplaten van de auto verwijderde en achter zijn weggelopen hond aanging, in de richting van de Lange Gasthuisstraat. Daar werd hij enkele minuten later door een politiepatrouille aangetroffen. De man (37, uit Sint-Niklaas), die duidelijk dronken kenmerken vertoonde, weigerde te blazen en wou ook geen bloedafname. Hij werd voor verder onderzoek meegenomen. Zijn rijbewijs werd met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken. De wagen was niet verzekerd, voldeed niet aan de keuring en de nummerplaten stonden niet ingeschreven.