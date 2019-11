Broertje redt zus uit klauwen van woeste vader Patrick Lefelon

14 november 2019

18u51 0 Antwerpen Een veertiger is afgelopen weekend in Borgerhout gearresteerd op verdenking van poging doodslag op zijn eigen dochter (14). De politie die toevallig in de straat was voor de vaststelling van een verkeersongeval, werd verwittigd door het zoontje van het gezin.

De verdachte vader verscheen donderdag voor de raadkamer. Zijn aanhouding is met twee maanden verlengd. De man van Indische afkomst kwam een vijftal jaar geleden met zijn gezin naar België. Hij zou zijn kinderen hardhandig aanpakken.

De dochter van 14 jaar moest het afgelopen zaterdag ontgelden. Haar vader had haar op de grond geduwd en bij de keel gegrepen. Hij zou ook een usb-kabel in de hand hebben gehad.

Het zoontje van 12 schoot zijn zus te hulp. Hij had gezien dat de politie in de straat stond voor een verkeersongeval. De jongen liep naar de agenten en vroeg hen zijn zusje te helpen. De agenten troffen de vader aan in een gevecht met zijn dochter. Hij werd in de boeien geslagen en afgevoerd. Hij was tot nog toe niet in aanraking gekomen met de politie.

De man werd aangehouden op verdenking van poging doodslag. Het Antwerpse parket was gisteren niet bereid tot commentaar over deze zaak.