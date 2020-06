Broers verdacht van moord zochten drugskoerier Patrick Lefelon

16 juni 2020

18u47 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van twee Israëlische broers van 26 en 27 jaar, die verdacht worden van de moord op een 21-jarige landgenoot Uri Zhrin. Zijn lichaam werd drie maanden geleden uit het Kattendijkdok in Antwerpen gehaald. Volgens het parket wijst momenteel alles op een afrekening in het drugsmilieu. De broers ontkennen de moord.

Op 15 maart werd ter hoogte van het Havenhuis een sporttas uit het Kattendijkdok gevist met daarin het lichaam van een man. Het slachtoffer had verschillende schotwonden. Via een autopsie en een opvallende tattoo van een spin op de hand kon het lichaam geïdentificeerd worden als dat van een 21-jarige Israëli Uri Zhrin.

Dankzij informatie van de Israëlische politie werden vorige donderdag twee broers opgepakt in Antwerpen: Adir (27) en Netanel K. (26). De speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) luisterden een tijdlang hun telefoon af en hoorden de broers spreken over Uri Zhrin.

Xtc-smokkel

Het vermoeden is dat de broers hun vroegere jeugdvriend uit het dorp Kiryat Ekron naar België hadden laten overkomen om hem als drugssmokkelaar in te zetten. De broers zouden dat al eerder hebben gedaan. Zij zouden zich met xtc-smokkel bezighouden. De vliegtuigtickets van Uri Zhrin waren betaald door de broers.

Netanel K. was in september 2019 in Tel Aviv al tegen de lamp gelopen bij een smokkel van xtc-pillen. Hij was op de vlucht voor het gerecht en leefde ondergedoken in België. De mannen woonden bij een oom.

De raadkamer verlengde dinsdag de aanhouding van de twee broers. Hun advocaten Kris Luyckx en Tim Smet drongen niet aan op een vrijlating ondanks de verklaringen van de broers dat zij niets met de moord te maken hebben.

“Er valt nog veel extra onderzoek te verrichten voor we weten wat er hier écht is gebeurd. De broers kenden het slachtoffer maar met zijn dood hebben zij niets te maken”, zegden de advocaten.