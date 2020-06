Broers openen dit weekend 100ste Belgische Domino’s Pizza filiaal aan Rooseveltplaats Caroline Van de Pol

27 juni 2020

18u22 0 Antwerpen De broers Burak en Halit Ak openen dit weekend het 100ste Belgische Domino’s Pizza filiaal . Zondag heropent de vernieuwde zaak haar deuren aan de Rooseveltplaats. Voor de broers is het al hun vijfde zaak als franchisenemers.

Burak en Halit gingen in 2016 aan de slag bij Domino’s Pizza. Dankzij hun vader groeiden ze op in de pizzasector. “Hij opende 25 jaar geleden een van de eerste pizzeria’s in Antwerpen.” De broers beslisten om net zoals hun vader een carrière uit te bouwen in de pizzasector en openden drie jaar geleden hun eerste filiaal van Domino’s in Deurne. “Als franchisenemers namen we de zaak over en sloegen we er in om de omzet te verdrievoudigen.”

Succesvol

Na zich als zaakvoerders te bewijzen openden ze ook vestigingen in Merksem, Brasschaat en Schoten. “Ook van die filialen maakten we een succes. Doorheen de jaren zijn we erg gegroeid. We steken veel tijd en energie in ons werk en zijn ook 24 uur beschikbaar voor onze medewerkers. Daarnaast zetten we in op klantenservice en hebben we het geluk dat we op het vlak van marketing ondersteund worden door het sterke merk.”

De Domino’s Pizza zaak is gelegen op het kruispunt Kipdorpbrug en Frankrijklei, vlakbij de Rooseveltplaats. Tot 2016 werd het filiaal uitgebaat door een andere franchisenemer. Door de langdurige wegenwerken in de buurt stelde Domino’s Pizza het zoeken naar een nieuwe overnemer enkele jaren uit. “De werken hiernaast zijn bijna gedaan en het Operaplein is vernieuwd. Het is dus het ideale tijdstip om te heropenen. We geloven er in dat we van deze zaak een succes kunnen maken.”

Nieuwe milkshakes

Het nieuwe filiaal biedt hetzelfde menu als de andere zaken van Domino’s Pizza met als extra een uitgebreid aanbod van milkshakes. “Onze thickshakes bestaan uit veel verschillende smaken waaronder ook met Ben&Jerry’s ijs. De gerechten worden ook aan huis geleverd. We doen dat op een milieuvriendelijke manier met volledig elektrische voertuigen en een rijafstand van maximum acht minuten.”

Het samenwerken als broers zien de mannen als een voordeel. “We hebben allebei interesse in de sector en kunnen elkaar blindelings vertrouwen als zakenpartner. Ik denk dat we zonder elkaar niet zoveel filialen hadden kunnen openen.” Zelf eten ze ook graag af en toe een Domino’s pizza. “Vroeger at ik er soms zelfs dagelijks één, maar nu ben ik getrouwd en hoeft dat gelukkig niet meer.” (lacht)