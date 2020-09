Britt Thielemans en Sarah Coppens krijgen een afscheidswedstrijd van hun club. “Die jaren hier in Antwerpen waren fantastisch” Walter Vereeck

21 september 2020

15u04 0 Antwerpen Zeven maart: de laatste wedstrijd van de vrouwen met Interfreight Antwerp Volley Team tegen Tchalou. Afgesloten met een vlotte overwinning van de Antwerpse meisjes. Niemand besefte toen dat dit het einde zou betekenen van de vorige volleybalcompetitie. Alle deuren gingen dicht, ook die van de Arenahal in Deurne. Het jaar 2020 zou nooit meer hetzelfde zijn.

Na vier jaar bij de Antwerp Ladies (Sarah) en na drie Antwerpse jaren (Britt) besloot het duo Sarah Coppens en Britt Thielemans om een punt achter hun volleyballoopbaan te zetten. Ieder jaar stoppen er speelsters, maar bij de ploeg van ’t stad wou men er iets speciaals van maken. Onder impuls van de mensen binnen de club en met de steun van trainer-coach Christina Moga werd een afscheidswedstrijd gepland tussen Interfreight Antwerpen en een ploeg vriendinnen met een rijk volleybalpalmares. Het gelegenheidsteam was rond de twee afscheidnemende volleybalsters opgebouwd. Vanaf de zijlijn kregen zij de steun - netjes op afstand en met een mondkapje - van coach Christina Moga en assistenten Britt en Elien Ruysschaert. De uitslag deed er niet toe, het plezier primeerde.

Gedroomd afscheid

“Dit was het afscheid waarvan we droomden”, lacht Sarah Coppens. “Ik deed zelfs niet mee tijdens die laatste match van het vorig seizoen tegen Tchalou, dus een echte afsluiter van mijn carrière was dat niet. Ik ben blij dat het op deze prettige manier kan eindigen. Met de Antwerp Ladies ben ik steeds opgeklommen vanuit de Liga B, dan de Liga A en zo gingen we er steeds op vooruit.” “Ik kwam een jaar later bij Antwerpen aansluiten”, vervolgt Britt Thielemans. “Maar als libero - ideaal voor mij - voelde ik meteen dat dit een hardwerkende, toffe ploeg was. Het was er meteen ‘boenk op’, met een Europees avontuur als hoogtepunt. Vooral de samenwerking met onze coach Christina Moga werd steeds belangrijker.” “Als zij zou vertrokken zijn, dan waren wij ook vroeger gestopt”, bevestigt Sarah Coppens. “Alles wat zij voorspelt, komt daadwerkelijk ook uit. Zij heeft een enorm inzicht in het spelletje. Je kan niet anders dan haar geloven met alles wat zij zegt. Ze aanvaardt ook impulsen vanuit het team en dat maakt de samenwerking nog hechter. Mijn werk in het ziekenhuis, als huisarts in opleiding, valt niet meer te combineren met het volleybal, dus stopt het hier op een mooie manier.”

Geweldige samenwerking

“Er zijn nog zo veel mensen, waarmee we graag hebben samengewerkt, hoor”, lacht Britt Thielemans. “Britt Ruysschaert bijvoorbeeld, daar kijk je echt naar op, met haar fantastische acties. En Sarah Valencic natuurlijk. Zij sprak bijna geen Engels, maar toch was de communicatie op het veld uitstekend. Die begreep meteen wat ze moest doen. Zij was een rots in de branding, op haar kon je altijd rekenen. We hadden Sarah Valencic graag op deze afscheidsmatch laten meedoen. Maar ze mocht niet vanuit Slovenië naar België komen, vanwege … uiteraard corona. Dit is een tof slot, een mooi eindakkoord. We kijken nog wat rond. Misschien gaan we ooit nog eens volleyballen, want we zijn eigenlijk niet gestopt omdat we het niet meer leuk vinden. Als we ervoor gaan, dan doen we dat voor honderd procent en dat is momenteel niet meer mogelijk. Het is geweldig dat we op deze manier een punt achter dit sporthoofdstuk kunnen zetten. We moeten eigenlijk iedereen bedanken voor zo’n gezellig afscheid.”