Britse WO II-veteraan Stanley Williams (96), die Antwerpen bevrijdde, overleden BJS

16 februari 2020

12u12 0 Antwerpen WO II-veteraan Stanley Williams is vorige week overleden in woonzorgcentrum Sint-Bavo in Wilrijk. Hij was de laatste Antwerpse Brit die onze contreien van de Duitsers verloste. Williams werd 96 jaar.

Williams werd in 1923 geboren in Oswestry in Wales (Groot-Britannië). Op 19-jarige leeftijd - de Tweede Wereldoorlog woedde toen al twee jaar - sloot hij zich aan bij het Britse Leger. In 1944 zette hij als korporaal in de artillerie voet aan wal op Sword Beach in Normandië. Later was Williams, die met zijn eenheid in Kallo was gestationeerd, ook betrokken bij de bevrijding van België. In die periode leerde Williams de Antwerpse Angela Onghena, met wie hij later trouwde.

Williams’ vrouw Angela overleed in 2000. Maar het verlies van zijn vrouw weerhield de kranige veteraan er niet van om steevast present te tekenen op de vele herdenkingsplechtigheden over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 11 novemberviering van 2018 werd hij door Antwerps burgemeester Bart De Wever nog in de bloemetjes gezet. En ook op de viering van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen, dit najaar, was Williams een belangrijke gast.

De laatste tijd bracht de sympathieke oorlogsveteraan door in het woonzorgcentrum Sint-Bavo in Wilrijk, waar hij vorige week woensdag is ingeslapen. Met het overlijden van Williams verdwijnt ook de laatste Antwerpse Brit die onze contreien van de Duitsers verloste.

“Stanley Williams was een opmerkelijk persoon, een echte heer en vooral een dappere man. Hij zal altijd mijn diepste respect hebben”, reageert Antwerps oud-schepen Philip Heylen op het overlijden van de veteraan. Ook bij de Antwerpse militaire vriendenkring FoxNov, waar Williams ere-lid was, wordt bedroefd gereageerd. “Stanley zit voor altijd in ons hart. Mede dankzij hem hebben we vrede.”