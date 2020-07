Britse wagen rijdt al zeven jaar rond zonder inschrijvingsbewijs Sander Bral

02 juli 2020

12u07 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Centrum merkte woensdag een wagen op met nummerplaten uit het Verenigd Koninkrijk. De politie stelde vast dat de nummerplaten niet recent waren en ging over tot een controle. Daaruit bleek dat het voertuig niet meer was ingeschreven sinds 2013. Die vaststelling werd bevestigd door de politie van het Verenigd Koninkrijk, waarop de wagen in beslag genomen en getakeld werd.