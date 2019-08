Britse streamingsdienst Boiler Room grote troef op eerste editie Ampere Open Air Sander Bral

25 augustus 2019

17u53 0 Antwerpen De nacht na Fire is Gold Festival werd de Antwerpse Middenvijver snel omgetoverd tot de allereerste editie van Ampere Open Air. Mét een extra podium: Boiler Room. Het internationaal gerenommeerd streamingsplatform cureert het vijfde podium van het festival en zendt alles live uit.

Ergens tussen de bomen op Ampere Open Air verschuilt Boiler Room zich. De Belgische passages van de immens populaire Britse streamingsdienst zijn op één hand te tellen. “We probeerden Boiler Room al langer naar Ampere te krijgen maar omwille van bepaalde sponsorovereenkomsten is dat nooit gelukt”, zegt Joachim Marynen van Ampere Open Air. “Met de eerste editie van ons festival, was de tijd rijp om het nog eens te proberen. Met succes.”

Het podium wordt volledig gecureerd door Boiler Room zelf. “Maar wij hebben wel enkele suggesties gedaan”, benadrukt Joachim. “We hebben niet alles erdoor gekregen maar we zijn enorm blij dat lokale artiesten zoals Hiele, Lola Haro en Borokov Borokov de line-up gehaald hebben. Met Ampere zetten we hard in om Antwerpen op de internationale kaart te krijgen. Erg knap dat Boiler Room het potentieel van die artiesten inziet. Ik hoop dat Hiele, Lola en Borokov Borokov zich hiervan bewust zijn. We geven hen een wereldwijd platform vandaag.”

Ampere Open Air hoopt van Boiler Room een vaste partner te maken, net zoals het populaire Amserdamse festival Dekmantel. “Zeker voor de komende vijf jaar, we hebben grootste plannen met Ampere en Antwerpen.”