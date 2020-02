Brits comedian John Bishop geeft zeldzame show in Antwerpen Annelin Marien

21 februari 2020

11u31 0 Antwerpen John Bishop heeft net een korte tour op het Europese vasteland aangekondigd en Antwerpen behoort tot de weinige steden waar hij zal optreden. De Britse comedian, acteur, presentator en voormalig voetballer treedt op in Stadsschouwburg Antwerpen op 3 oktober. Tickets zijn te koop vanaf maandag 24 februari.

Met ‘John Bishop Live’ geeft Brit John Bishop een zeldzame voorstelling in België, en dan in de Stadsschouwburg in Antwerpen. John Bishop startte met comedy-optredens in oktober 2000, gedurende zijn carrière van twintig jaar zagen al 2 miljoen mensen hem live aan het werk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, met tours zoals ‘Winging It’, ‘Supersonic’, ‘Rollercoaster’ en ‘Sunshine’.

De comedian en voormalig voetballer van Liverpool haalde ook bekijks met zijn eigen televisieprogramma’s, waaronder ‘John Bishop’s Ireland’ (ITV1), ‘John Bishop’s Australia’ (BBC1), ‘John Bishop’s Britain’ (BBC1), ‘John Bishop’s Only Joking’ (Sky1), en ‘The John Bishop Show’ (BBC1).

John Bishops optreden vindt plaats op 3 oktober in Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets kosten 34 euro en zijn te koop vanaf maandag 24 februari om 10 uur via LiveComedy.be