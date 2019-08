Brievenbussen in Brederodebuurt gemarkeerd: “Mogelijk inbrekerssignalen” Sander Bral

04 augustus 2019

16u46 8 Antwerpen Eén of meerdere onverlaten hebben ‘kusjes’ uitgedeeld aan verschillende brievenbussen in de Balansstraat en de De Braekeleerstraat in de Brederodebuurt. De bussen werden gemarkeerd met zwarte kruisjes. Het is niet duidelijk of het om vandalenstreek gaat of om signalen tussen inbrekers.

Mogelijk is het onschuldig, maar wie in de Brederodebuurt woont kan dezer dagen maar beter opletten. Verschillende brievenbussen werden in de nacht van donderdag op vrijdag gemarkeerd met zwarte kruisjes. Sommige bussen werden met één ‘x’ gemarkeerd, andere met twee. “De tekens zijn erg klein en het grote aantal is opvallend”, klinkt het in de buurt. “Ze moeten van huis tot huis zijn rondgegaan met een alcoholstift.”

“Signalen achterlaten op brievenbussen, woningen of voetpaden is een gekende modus operandus bij inbrekers en dievenbendes”, klinkt het bij de lokale politie. “Vooral deze periode van het jaar, wanneer mensen langdurig op vakantie gaan. Meestal wordt er dan wel gekozen om bepaalde voorwerpen tussen brievenbuskleppen of voordeuren te stoppen, om te controleren of die recent gebruikt werden.”

“Het is niet duidelijk of de kruisjes in kwestie van dievenbendes zijn”, benadrukt de politie. “Mogelijk gaat het om vandalisme. Er zijn nog geen aangiftes binnengekomen bij ons over dit specifieke geval.”