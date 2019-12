Brein achter ontvoeringen in Antwerps drugsmilieu niet vervolgd: te weinig bewijs

Antwerpen

Waar is “Hoes”, Houssine Ait Soussan? Het 39-jarige Nederlandse kopstuk van de Mocro-maffia werd in 2016 aangeduid als het brein achter twee ontvoeringen in het Antwerpse drugsmilieu . Vijftien verdachten verschijnen daarvoor dinsdagmorgen voor de strafrechter. Alleen Houssine Ait Soussan hoeft niet te komen. Er is onvoldoende bewijs tegen hem.