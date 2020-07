Breda stuurt Antwerpenaars weg aan populair recreatiedomein Rob Musters

30 juli 2020

20u13 0 Antwerpen Breda gaat vanaf vrijdag Antwerpse bezoekers weren bij de Galderse Meren. Dat is een recreatiedomein dat vlak bij de snelweg E19 ligt en populair is bij jongeren uit de gemeenten ten noorden van Antwerpen.

Aan alle toegangswegen tot de Galderse Meren vinden controles plaats. Mensen uit de provincie Antwerpen zullen vanaf vrijdag worden teruggestuurd. “Het virus is nog steeds onder ons en als we nu gaan verslappen kan dat een grotere toename van besmettingen veroorzaken. Dat is het laatste wat we willen”, zegt de burgemeester van Breda Paul Depla.

Code oranje

Sinds gisteren geldt in Nederland ‘code oranje’ voor de provincie Antwerpen. Dit betekent dat niet-noodzakelijke reizen sterk worden afgeraden. Inwoners van de provincie Antwerpen wordt sterk ontraden naar Nederland te gaan voor bijvoorbeeld boodschappen, winkelen, cafébezoek of uitstapjes. Dat geldt dus ook voor een bezoek aan de Galderse Meren. Mensen uit de provincie Antwerpen worden teruggestuurd en gegevens van deze mensen worden doorgegeven aan de Koninklijke Marechaussee.

Minder ruimte beschikbaar

De gemeente heeft al eerder aangegeven dat de toegangswegen tot de Galderse Meren worden afgesloten als er te veel mensen komen. Sinds de komst van het coronavirus gebeurt dit iets sneller. Door de 1,5 meter-maatregel is er minder ruimte beschikbaar en wordt drukte op deze manier voorkomen. “Breda is een gastvrije stad ook voor onze zuiderburen. Helaas, zijn de bezoekers vanuit de provincie Antwerpen vanwege ‘code oranje’ even niet welkom”, aldus de gemeentewoordvoerder.