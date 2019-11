Breakdancers breken het kot af in Cinema Rix en cc Deurne Jan Aelberts

03 november 2019

19u53 0 Antwerpen In Cinema Rix en cc Deurne kon je afgelopen weekend terecht voor de negende editie van het Urban Art Festival. Het tweedaagse festival van het dansgezelschap Rhythm Naturals is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Antwerpse culturele landschap. Hoogtepunt was de breakdancecompetitie.

“Het Urban Art festival wil mensen laten proeven van urban arts, biedt beginners kansen om door te groeien en brengt professionals met elkaar in contact”, klinkt het bij de organisatie. “We organiseren workshops, battles en dansperformances.”

Muziek en dans was er van Rhythm Naturals VIP Pro, music by Dj Kisa en Dj Grazzhoppa. Baloo Ntoutoume organiseerde een workshop. Hoogtepunt van het festival was de breakdance competitie met een hoofdprijs van 300 euro. Alle Battles worden beoordeeld door een vakkundige internationale jury.