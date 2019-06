Brasserie in luchthaven van Deurne legt boeken neer BJS

08 juni 2019

10u21 5 Antwerpen Belair, de brasserie in het luchthavengebouw van Deurne, heeft de boeken neergelegd. Tien mensen staan op straat.

Wat is er fijner om te lunchen met het zicht op de startbaan en de opstijgende vliegtuigen die u naar zonniger oorden brengen? Het concept van Belair klonk ook Jan Vercruysse en Peter Achtergael mooi in de oren toen ze er ruim 10 jaar geleden mee begonnen. Nu heeft Belair de boeken neergelegd.

Als een van de voornaamste redenen voor het faillissement worden de aanslagen op Zaventem van 2016 genoemd. Sinds in de luchthaven twee bommen ontploften, mag de brasserie haar aparte ingang niet meer gebruiken, iedereen moet via de luchthaven passeren. “Hierdoor zijn veel van onze oudere vaste klanten afgehaakt”, zei de zaakvoerder afgelopen najaar in onze krant.

De rechtbank van koophandel heeft nu een curator aangesteld, die het faillissement verder zal afhandelen.