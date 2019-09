Brasserie Berlin op Antwerpse Oudaan is failliet BJS

20 september 2019

03u00 0 Antwerpen De bekende brasserie Berlin op de Oudaan heeft de boeken neergelegd. Zo verdwijnt de laatste Antwerpse horecazaak uit de portefeuille van zakenman Jean-Claude Creeten, die vijf jaar geleden tal van etablissementen verwierf.

Het faillissement van brasserie Berlin, gelegen tegenover de politietoren van de Oudaan in hartje Antwerpen, werd vorige week door de handelsrechtbank uitgesproken. Uit de jaarrekeningen blijkt dat Berlin de schulden, bij onder meer leveranciers, al jarenlang opstapelt. In 2017 liep het tekort zelfs op tot bijna 1 miljoen euro.

Curator Borg Moestermans is door de rechtbank aangesteld om het faillissement af te handelen. “Veel kan ik voorlopig niet kwijt, ik ben het faillissement volop aan het onderzoeken. Het staat alleszins vast dat de zaak onvoldoende rendabel was. Als gevolg van het faillissement is een dertigtal werknemers ontslagen. De meesten waren met flexibele, tijdelijke contracten aan de slag. Van kandidaat-overnemers heb ik voorlopig geen weet.”

Net zoals zoveel andere horecazaken zijn we in moeilijkheden geraakt door de vele werken in de stad. De klanten vonden steeds slechter de weg naar onze zaak Iemand uit de entourage van Jean-Claude Creeten, de eigenaar van Berlin

Brasserie Berlin kwam vijf jaar geleden in het bezit van Jean-Claude Creeten. De Limburgse zakenman, die in de transportsector een fortuin vergaarde en zijn woonplaats in Dubai heeft, kocht de brasserie voor een slordige 1,4 miljoen euro samen met drie andere Antwerpse zaken: brasserie Nero (Leopold De Waelplaats), Brasserie Van Loock (Dageraadplaats) en Hangar 41 (Scheldekaaien). De vorige eigenaar, architect-ondernemer Jo Peeters, moest de zaken van de hand doen omdat zijn horeca-imperium in zware financiële problemen verkeerde, nadat de Bijzondere Belastinginspectie zijn boekhouding ondersteboven had gekeerd. Peeters werd later ook veroordeeld voor gesjoemel.

Overnames

Creeten was van mening dat schaalvergroting essentieel was om in de horecawereld het hoofd boven water te kunnen houden. Dus nam hij - na de overname van de zaken van Peeters – ook café Karbonkel op de Groenplaats over en opende er Grand Café Matisse.

Van het Antwerpse horeca-imperium van Creeten blijft vandaag niets meer over. Brasserie Van Loock en brasserie Nero wisselden na de overname snel van eigenaar en zijn nu respectievelijk restaurant May’s en Hotel Pilar. Hangar 41 kreeg een make-over en werd Stereo Bar, maar ging in 2016 failliet. Ook Grand Café Matisse ging toen op de fles. En nu heeft dus ook brasserie Berlin de boeken dichtgedaan.

Terras

“We hebben zélf de boeken van Berlin neergelegd”, reageert iemand uit de entourage van Creeten. “Net zoals zoveel andere horecazaken zijn we in moeilijkheden geraakt door de vele werken in de stad. De klanten vonden steeds slechter de weg naar onze zaak. Toen onlangs voor onze deur wegenwerken begonnen en we ons terras zelfs niet meer konden zetten, hebben we beslist om ermee op te houden.”

Creeten zelf konden we niet strikken voor een reactie.