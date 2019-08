Brantano opent flagshipstore op Meir ADA

26 augustus 2019

Brantano opent eind deze week hun allereerste flagshipstore van Vlaanderen. Voor die winkel kozen ze de Antwerpse Meir als locatie. Op donderdag 29 augustus gaat de nieuwe flagshipstore in Antwerpen open. “Onder het motto ‘droom durf verander’ zet Brantano zijn modeverhaal ambitieus verder. Steeds meer mensen wonen en winkelen bewust in de stad. Logisch dus dat we opschuiven naar het centrum. En Antwerpen heeft hierbij de primeur”, klinkt het. De winkel komt ter hoogte van huisnummers 55-57.