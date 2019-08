Brantano opent eerste centrumwinkel gekoppeld aan slim webplatform ADA

29 augustus 2019

18u41 1 Antwerpen Voor zijn eerste centrumwinkel heeft Brantano gekozen voor de Meir. Onder het motto ‘droom durf verander’ zet Brantano zijn modeverhaal voort. “Steeds meer mensen wonen en winkelen bewust in de stad. Logisch dus dat we opschuiven naar het centrum”, aldus Dieter Penninckx, CEO FNG. Tegelijk investeerde de keten recent in een uitgebreid webplatform met artificiële intelligentie.

Na een druk 2018 met de succesvolle lancering van de winkelformules ‘Brantano market’ en ‘boutik by Brantano’, schrijft de modeketen vandaag een vervolg met de eerste centrumwinkel in ons land. En daarvoor koos de winkel voor de Antwerpse Meir.

Het gebouw telt twee verdiepingen en is met 1.350 vierkante meter meteen de grootste retailwinkel van Brantano in België. Naast een groot aanbod merkkleding en een sneakercorner is er een uitgebreide afdeling handtassen, rugzakken, hebbedingen en accessoires voor het hele gezin. In de winkel versmelten de fysieke winkel en de vernieuwde brantano.be tot één grote beleving. Alle kleding, schoenen en accessoires bekijkt hij/zij op brantano.be en zijn leverbaar in de winkel. Maar ook omgekeerd werkt het: extra maten en artikels zijn in-store te bestellen en aan huis leverbaar. Hierbij speelt Brantano slim in op de groeiende online trend, online reserveren, adviseren en passen in de winkel.

Om deze opening kracht bij te zetten lanceerde Brantano de campagne “Van A naar b”. Een campagne waarmee ze de Antwerpenaren, en bij uitbreiding alle Belgen, willen laten weten dat Brantano de Meir verovert en iedereen uitnodigt om de nieuwe winkel te komen bezoeken. Deze campagne focust op het mobiliteitsgegeven dat komt kijken bij een centrumwinkel en is dus voornamelijk zichtbaar op plaatsen gelinkt aan het openbaar vervoer.