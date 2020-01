Brandwonde? Eerst water, de rest komt later ADA

31 december 2019

14u31 9 Antwerpen ZNA ziekenhuizen deelt handige tips bij brandwonden want hoewel zelf vuurwerk afschieten verboden is, lappen heel wat mensen die regel aan hun laars. Dat kan leiden tot ongevallen en brandwonden. Maar hoe verzorg je een brandwonde nu eigenlijk het best?

Hoewel het verboden is, knalde het vuurwerk al rijkelijk in bepaalde delen van Antwerpen. Vooral in Borgerhout en het Terloplein werden afgelopen week al vuurpijlen de lucht in geschoten. Niet alleen is het verboden, het is bovendien ook gevaarlijk als je niet weet hoe ze te gebruiken.

Ziekenhuizengroep ZNA deelt daarom belangrijke tips bij brandwonden. Wat moet je doen én vooral wat niet. De slagzin is duidelijk: eerst water, de rest komt later. “De eerste behandeling bij een brandwonde is de wonde onder stromend lauw water houden en ze gedurende 20 minuten spoelen. Dat moet zo snel mogelijk na het ongeval gebeuren (tot maximaal een uur erna). Gaat het om een chemische verbranding? Dan moet de wonde langer gespoeld worden – zeker 30 tot 60 minuten”, klinkt het.

“Het water heeft best een temperatuur van 20 graden, al moet je steeds opletten dat de patiënt niet te sterk afkoelt. Dat kan het geval zijn bij erg kleine kinderen of personen met grote brandwonden die onder de douche gespoeld worden. Water tot 30 graden blijft alvast effectief. Gebruik zeker geen ijs rechtstreeks op het lichaam.

Na het spoelen bedek je de wonde met een propere, natte doek. Trek de kledij die in de wonde kleeft niet uit, maar knip ze zo kort mogelijk rond de wonde weg. Verwijder ringen of juwelen wanneer de hand of arm verbrand is.