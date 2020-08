Brandweer rukt uit voor rokende tafelventilator Toon Verheijen

29 augustus 2020

De brandweer van Antwerpen is vrijdagavond opgeroepen voor rooktontwikkeling in een appartement in de Luchtvaartstraat. Het bleek echter te gaan om een tafelventilator die was beginnen te smeulen en dat zorgde voor flink wat rook. De schade bleef beperkt tot de deels gesmolten ventilator en de vinylbekleding van de vloer. De bewoner, een 33-jarige man, die net op tijd thuiskwam, werd licht bevangen door de rook en werd voor verzorging naar het AZ Monica gebracht.