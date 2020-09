Brandweer rukt uit voor dakbrand in Merksem Jasper van der Schoot

01 september 2020

18u23 0 Merksem De brandweer rukte vanavond uit voor een brand aan de Bredabaan in Merksem. De schade bleef gelukkig beperkt tot het dak.

Iets over half zes werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Oudebarreellei in Merksem. Bij aankomst bleek het vuur beperkt tot een smeulbrand op het bak, waardoor het snel onder controle was. Er vielen geen gewonden.